В Петербурге охранники вынесли девушку из магазина после скандала

В Петербурге охранники торгового центра вынесли из магазина в кабинет безопасности девушку, которая отказалась надевать маску. Инцидента предшествовал конфликт.

По словам самой потерпевшей, она хотела приобрести маску в другом магазине, но охранники не стали ждать, пока девушка купит защитное средство, а просто взяли и унесли ее для разбирательств в комнату охраны.

На видео, снятом в торговом центре, заметно, как охранники перетаскивают посетительницу. Рядом идут полицейские и не вмешиваются в ситуацию.

По словам пострадавшей, она получила травмы во время инцидента. У неё диагностировали сотрясение мозга. Охранники же говорят, что силу к девушке не применяли, лишь донесли ее до выхода, сообщает РЕН ТВ.