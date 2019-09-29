В Петербурге неизвестные расстреляли внедорожник

В Санкт-Петербурге неизвестные расстреляли автомобиль. Происшествие случилось неподалеку от Муринской дороги и проспекта Маршака.

Примерно в 11 часов утра очевидцы услышали выстрелы и увидели дым. По предварительной информации, из автомата выстрелили в полицейский УАЗ. Внедорожник вспыхнул и сгорел, сообщает Фонтанка.

По данным очевидцев, стрелявшие уехали с места ЧП на автомашине Hyundai Accent. Сообщается, что нападавших было двое или трое.

Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте