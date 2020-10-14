В Петербурге мужчина убил и расчленил коллегу

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Петербурга, который подозревается в убийстве и расчленении коллеги, пишет «Лента.ru».

Инцидент произошел 5 сентября. По версии следствия, мужчина поругался с 7-летним знакомым во время работы в цеху. В итоге злоумышленник мужчина нанес потерпевшему удар ножом в шею. Потерпевший скончался.

Боец решил избежать проблем, поэтому расчленил тело, разложил останки в капроновые мешки и выбросил их в акваторию возле завода.

Через несколько дней их нашли в реке Екатерингофке. Убийца задержан. Возбуждено уголовное дело.