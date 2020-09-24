В Петербурге актер расчленил транссексуала из Таджикистана

Арестован актер, которого подозревают в убийстве транссексуала из Таджикистана. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге по подозрению в убийстве и расчленении транссексуала задержан 53-летний актер Юрий Яновский, более известный как Юра Тверской.

Фрагменты тела человека без головы, шеи, рук и ног были обнаружены в реке Мге в июне этого года. Убитым оказался 23-летний мужчина, который проживал на территории России без регистрации и зарабатывал проституцией.

По версии следствия, в ночь на 13 января злоумышленник вызвал транссексуала в апарт-комплекс на набережной Макарова, где зарезал его кухонным ножом, после чего расчленил тело пилой. Фрагменты тела убийца вывез в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.