В Пермском крае жители ходят на холм, чтобы поговорить с родственниками

В одной из деревень Пермского края построили «беседку», где местные жители могут поймать интернет. Все желающие приходят на место, чтобы поговорить с родственниками по видеосвязи, почитать новости и просто воспользоваться интернетом, сообщает Mash.

В этом населенном пункте всего 10 домов и совсем нет нормальной дороги. В деревне Тарнабоево постоянно отключают свет и отсутствует интернет. Однажды один из жителей ходил по полю в поисках связи на телефоне. Мужчина набрел на холм, где и смог поймать интернет.

Неравнодушный житель даже оборудовал участок для других: поставил лавочки и табличку. Затем он заявил всей деревне, что нашел место, где ловит интернет и все желающие могут пойти туда и воспользоваться благами цивилизации.