В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

На правом берегу в Омске завелся педофил. Жертвой нападения стала восьмилетняя девочка, об этом пишет портал «КП».

Инцидент произошел 30 июля на улице 2-я Дачная. Появилось видео, на котором извращенец пытается схватить ребенка в подъезде. Однако вскоре злоумышленник скрылся с места случившегося.

Отмечается, что сутками ранее неизвестный пытался сделать это в доме по соседству. Родители девочек уже обратились в полицию. Отморозка уже ищут

Как отметили в правоохранительных органах, факт нападения на ребенка был, но изнасилования не было. Физически у девочек нет никаких травм, чего нельзя сказать об их психологическом состоянии..