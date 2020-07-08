В Новосибирске убили мужчину из-за попытки заступиться за женщину

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32-летний мужчина погиб в Новосибирске после того, как попытался заступиться за женщину. По факту инцидента проводится расследование.

Как сообщает «Регион Online», погибший заметил, как мужчина бьет супругу прямо на улице. Избиение происходило на глазах у детей четы.

Очевидец подошел к месту ЧП, сделал агрессивному гражданину замечание и попытался прекратить насилие. В ответ дебошир выхватил нож, подошел к оппоненту и нанес последнему удар орудием в область шеи.

В итоге пострадавший умер прямо на месте происшествия. По словам очевидцев, по факту ЧП ведется проверка.