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В Новосибирске автомобилисты избили эвакуаторщиков за «воровство» машин

В Новосибирске автолюбители избили работающих на эвакуаторе водителей за «воровство» машин. Об инциденте стало известно благодаря соцсетям.

Там же появилось видео, на котором можно заметить потасовку между водителями и эвакуаторщиками. ЧП произошло на улице Октябрьской. Разборку прервал прибывший на место полицейский. Он сумел успокоить гневных автомобилистов.

При этом автор видеоролика дал свою оценку происходящему. Он отметил, что происходит «не эвакуация, а легальное воровство», сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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