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В Нижнем Тагиле заключенные строили полковнику яхту за 10 миллионов рублей

Осужденные исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила строили морскую яхту по заказу одного из местных полковников. Об этом пишет Лента со ссылкой на Baza.

Сообщается, что бывший заключенный колонии пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию и Следственный комитет. Он заявил, что администрация оставила его без зарплаты после постройки судна. Кроме того, за отказ работать бесплатно его на пять суток поместили в штрафной изолятор.

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Представители ОНК и прокуратуры нашли незаконченную яхту на территории учреждения. Пресс-служба свердловского управления ФСИН отметила, что судно строилось в соответствии с установленными законом требованиями.

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