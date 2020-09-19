В четверг, 17 сентября, в Мьянме родился ребенок с двумя головами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство информации страны.

Сиамские близнецы появились на свет в больнице одного из районов Нейпьидо. Их мама — 29-летняя Санда Мьин. Мальчики были доставлены в специализированное педиатрическое медицинское учреждение страны.

Это не первый случай в истории. Ранее уже появились сиамские близнецы, но их все время остерегались. В прошлом они даже работали в так называемом «Цирке уродов».

Главная проблема сиамских близнецов — практически невозможность положительного исхода разделения для двух людей.