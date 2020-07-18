В Москве загадочно пропал девятилетний мальчик

Накануне утром в районе Царицыно в Москве сразу же после выхода из подъезда пропал 9-летний ребенок. Об этом пишет телеканал НТВ.

Сообщается, что мама пропавшего вышла в магазин, а старший брат в это время был в ванной. Мальчик вышел из дома с пакетом, его сняла установленная во дворе уличная камера. После этого ни одна из камер не зафиксировала его передвижений.

Предположительно, в сумке у ребенка было полотенце. Он мог пойти купаться на пруд. Согласно другой версии, мальчик сбежал из дома. Его родственники исключают данный вариант. Никаких конфликтов в семье не было, а сам ребенок был домашним.