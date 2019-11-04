В Москве водитель решил «утрамбовать» топливо в бак

Мужчина старался «утрамбовать» топливо на АЗС в Москве. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети Вконтакте.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford Mondeo оплатил на АЗС самообслуживания топливо, однако внесенная сумма выдала больше бензина, чем умещается в бак иномарки. При этом известно, что терминал сдачу не выдает. Тогда мужчина постарался «утрамбовать» в бак то, что не влезало.

Действия мужчины попали на видео. Они были весьма комичными. Водитель раскачивал свой Ford, чтобы туда поместилось больше топлива.