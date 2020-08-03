В Москве таксист платил ребенку за интимный массаж

Задержан столичный таксист-педофил, который более полугода развращал подростка. Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что 31 июля внимание полицейских в Некрасовке привлек припаркованный возле лесополосы автомобиль. Стражи порядка увидели на заднем сидении мужчину и подростка. Вскоре 15-летний местный житель рассказал сыщикам всю правду.

Выяснилось, что он познакомился с 30-летним мужчиной в прошлом году в Сети. Спустя некоторое время взрослый предложил подростку встретиться. Знакомство произошло в машине. Злоумышленник предложил сделать мальчику массаж тела, включая и интимные зоны, и пообещал взамен денежное вознаграждение, на что мальчик согласился.

Позже таксист просил мальчика присылать свои интимные фото за деньги. По словам подростка, он даже успел познакомить педофила с двумя своими школьными друзьями.

Оказалось, что мужчина судим за аналогичные преступления в 2008 году. После этого он сменил имя и фамилию. По факту случившегося проводится проверка.