В Москве сотрудник ДПС утроил нелепое ДТП

Утром 23 октября в Москве сотрудник ДПС спровоцировал аварию с участием двух иномарок. ДТП случилось на улице Радужной.

Участниками столкновения стали такси KIA Rio и кроссовер Lexus RX-300. Нелепая авария произошла после того, как сотрудник ГИБДД решил дать развернуться паркетнику. Он остановил движение с одной стороны. А с другой таксист совершал поворот, и в этот момент в его машину врезался двигавшийся задним ходом Lexus.

Видео с моментом аварии было размещено в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. О пострадавших не сообщается.

Фото и видео: ДТП и ЧП Москва