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Новости мираПроисшествия

В Москве родственники избили беременную актрису

Никита Брыкин

Актриса и режиссер, участница Каннского кинофестиваля с лентой «Отдать концы» Таисия Игуменцева стала жертвой нападения в Москве. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Девушка утверждает, что серьезные травмы ей нанесли родственники. По предварительной версии, 31-летней артистке диагностировали ушибы носа и пояснично-крестцового отдела позвоночника, однако госпитализация ей не понадобилась.

Отмечается, что изначально Таисия утверждала, что ударилась спиной при падении. Позже она заявила, что ее избили родственники в ходе домашней ссоры. Сейчас режиссер находится на 21-й неделе беременности.

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