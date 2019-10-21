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В Москве «разули» сразу два каршеринга

На территории Москвы без колес оставили сразу две каршеринговые машины. Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Автор поста сфотографировал Renault Sandero Stepway и Renault Capture от компании Делимобиль на одной из улиц. Рядом припаркованные машины стояли без колес, на подставках из подручных предметов.

Пользователи сети такому событию не удивились. Наоборот комментаторы после увиденного начали шутить.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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