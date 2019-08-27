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В Москве пьяный водитель убежал от четырех полицейских

В паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» разместили видео, снятое в Москве. Ролик демонстрирует момент задержания пьяного водителя.

На кадрах видно, как четверо сотрудников ГИБДД пытаются достать из белой Audi пьяного автомобилиста. Сделать это у правоохранителей получается едва ли. Когда они все же справляются с поставленной задачей, и дебошир оказывается на улице, он убегает от полицейских.

Инспекторы бросаются вдогонку. На этом видеоролик завершается. Судьба водителя Audi и финал инцидента остаются неизвестными.

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