В Москве покажут любимый автомобиль Элвиса Пресли

19 октября в Парке Горького в Москве будет проходить бесплатная выставка ретро-автомобилей. Она будет посвящена Дню автомобилиста. Об этом стало известно благодаря официальному сайту мэра Москвы.

Старинные и эксклюзивные машины поставят на всеобщее обозрение рядом с Театром Стаса Намина. Для гостей будут доступны свыше 50 различных моделей, собранных в 1950-80-х годах. Отмечается, что все транспортные средства самостоятельно передвигаются и находятся в замечательном эстетическом состоянии. При этом большая часть автомашин представлена в нашей стране в единственном экземпляре. «Фишкой» мероприятия будет показ любимого автомобиля знаменитого певца Элвиса Пресли – Cadillac de Ville.

О конкретных особенностях каждой машины будут рассказывать работники музея «М.О.С.Т.». Ими и была организована выставка. Мероприятие берет старт в 10 часов утра, а закроется в 9 часов вечера.

Фото: официальный сайт мэра Москвы