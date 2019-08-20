В Москве модель прокатилась по городу в одеяле

Модель по имени Алена устроила в столице провокационную сессию. Она укуталась в одеяло и прокатилась в троллейбусе. Информация о перформансе появилась в паблик «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

Необычная акция была проведена фотографами и моделью 20 августа. Утром красивая девушка, завернувшись в одеяло, зашла вместе с другими пассажирами в один из троллейбусов и прокатилась до своей остановки.

Реакция на поведение модели была различной. Некоторые люди посчитали модель сумасшедшей. Однако были и те, кто улыбался и снимал девушку в одеяле на свой смартфон.

Фото: скриншот из видео