На главную Новости мира В Москве модель прокатилась по городу в одеяле
Новости мираОбщество

В Москве модель прокатилась по городу в одеяле

Модель по имени Алена устроила в столице провокационную сессию. Она укуталась в одеяло и прокатилась в троллейбусе. Информация о перформансе появилась в паблик «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

Необычная акция была проведена фотографами и моделью 20 августа. Утром красивая девушка, завернувшись в одеяло, зашла вместе с другими пассажирами в один из троллейбусов и прокатилась до своей остановки.

Реакция на поведение модели была различной. Некоторые люди посчитали модель сумасшедшей. Однако были и те, кто улыбался и снимал девушку в одеяле на свой смартфон.

Фото: скриншот из видео

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ФК «Рязань» заявил вратаря, воспитанника казанского «Рубина»

В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе

Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области

В Михайловском районе открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Михайловский район

В Рязани генерального директора подозревают в сокрытии налогов на 39 миллионов рублей

В среду на двух улицах в Рязани отключат электричество

В Рыбновском районе иностранец изнасиловал 70-летнюю женщину

В Скопинском районе завершается ремонт дороги

На Солотчинском мосту ограничат скорость

Германия: груз долгов разогнал цены. 155 финансовых историй

Юные экологи при поддержке РНПК продолжают изучать природу Мещёры

В Пителинском районе «Нива» улетела в кювет

После ДТП на Солотчинском мосту в Рязани возбудили уголовное дело

В Рязани пьяный велосипедист врезался в автомобиль

video

Рязанский телеканал рассказал об опасностях на дорогах города

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названы недуги, которые можно определить по руке

Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар

Эксперты рассказали о росте цен на жильё