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Новости мираПроисшествия

В Москве мать бросила в коляске годовалого сына

Иван Федоров

Сотрудники прокуратуры начали расследование по факту оставления ребёнка на улице без присмотра. Случай произошёл ночью в Москве.

Ребёнка в коляске в столице бросила его мать. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения. При просмотре можно заметить, как женщина сперва оставляет коляску на улице, затем, оглядываясь, отходит от неё, а после этого и вовсе бежит прочь.

Малыша у подъезда нашли случайные прохожие. Они заметили, что коляска стоит бесхозно. Поняв, что присмотра за ребёнком нет, москвичи вызвали спецслужбы.

Мать ребёнка нашли и задержали. Выяснилось, что она является уроженкой Киргизии. Она заявила, что случайно оставила ребёнка на улице. Однако записи видеокамер разоблачили данную версию.

Позднее женщина сказала, что ребёнок был не нужен никому. Уточняется, что женщина могла пойти на такой шаг после того, как муж избил ее.

Как сообщает РЕН ТВ, у четы нет документов на ребёнка. Обнаружить удалось лишь справку о рождении. По факту случившегося ведётся разбирательство.

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