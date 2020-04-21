В Москве мальчик едва не лишился глаза после порки ремнем

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20 апреля в Москве отец решил выпороть ребенка ремнем. После этого 13-летний мальчик чуть не остался без глаза. Об инциденте рассказала мать потерпевшего подростка.

Как сообщает РЕН ТВ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец и его 13-летний сын поругались. После этого москвич решил наказать ребенка. Он взял в руки ремень и нанес им удар парню, угодив в лицо. В итоге потерпевшего срочно доставили в отделение микрохирургии глаза.

Причина конфликта отца и сына не разглашается. Уточняется, что в квартире с разведенными родителями кроме побитого подростка живут еще двое детей.

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