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В Москве курьер спас мальчика, который хотел выпрыгнуть из окна

В столице РФ курьер «Яндекс.Еды» спас мальчика, который собирался выпрыгнуть из окна. Инцидент случился на лице Татищева, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Доставщик еды по имени Бахром направлялся на один из адресов. Внезапно он заметил в окне одного из домов мальчугана, который стоял в оконном проеме и кричал что-то внутрь жилища. Кроме того, ребенок плакал и намеревался совершить прыжок из окна. Курьер молниеносно подбежал к дому, снял обувь, взобрался на второй этаж – именно оттуда хотел прыгнуть паренек – и затолкал 12-летнего москвича обратно в квартиру к маме.

Позднее стало известно, что подросток принял решение спрыгнуть из окна на эмоциях. В итоге парня успокоили. Курьер отправился дальше на работу.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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