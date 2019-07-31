В Москве девушка прокатилась на мотоцикле нагишом

В Москве очевидец снял на видео особенную мотоэкипировку. Новый тренд для поездок на мотоциклах и скутерах продемонстрировала спутникам молодая девушка.

В видеоролике, который размещен в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте, можно заметить, как мимо машины очевидца с камерой проезжает двухколесное транспортное средство. Позади водителя сидит молодая пассажирка. Она едет на байке нагишом.

Отметим, что о безопасности девушка позаботилась: на ее голове можно заметить шлем. Автор ролика похвалил девушку за выбор «костюма» для катания на байке.