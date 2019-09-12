В Москве девочка сломала позвоночник, прыгнув на сдувшийся батут

В Москве маленькая девочка сломала позвоночник, развлекаясь на надувном батуте. ЧП случилось в одном из торговых центров на юго-западе столицы РФ. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Сотрудники развлекательной организации уже начали сдувать детский аттракцион, когда маленькая посетительница решила совершить прыжок. Момент прыжка попал на видео. Теперь девочке запрещена любая физическая активность.

По факту ЧП ведется расследование. Специалисты разбираются в том, кто виноват в сложившейся ситуации.

Фото: скриншот из видео