В Москве бармен сломал шею клиенту при подаче коктейля

В Москве возбудили уголовное дело в отношении бармена, случайно сломавшего шею посетителю при подаче коктейля. Об этом сообщает АГН «Москва».



По данным агентства, инцидент произошёл ещё 14 декабря прошлого года в баре KillFish на Новослободской, но дело возбудили только 1 февраля. Сообщается, что фигурантом стал 22-летний бармен-стажёр. Он продал 19-летнему клиенту «экстремальный» коктейль. При его подаче соблюдается определённый ритуал: пьющему надевается на голову танковый шлем, после употребления алкоголя его бьют по голове металлическим кегом. В итоге стажёр не рассчитал силу удара.



Получив по голове, посетитель упал на пол. Ему вызвали скорую и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у молодого человека перелом трёх шейных позвонков и ушиб спинного мозга тяжёлой степени.



Сейчас бармен-стажёр находится под подпиской о невыезде.

