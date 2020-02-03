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В Москве бармен сломал шею клиенту при подаче коктейля

Изображение Christian_Birkholz с сайта Pixabay

В Москве возбудили уголовное дело в отношении бармена, случайно сломавшего шею посетителю при подаче коктейля. Об этом сообщает АГН «Москва».

По данным агентства, инцидент произошёл ещё 14 декабря прошлого года в баре KillFish на Новослободской, но дело возбудили только 1 февраля. Сообщается, что фигурантом стал 22-летний бармен-стажёр. Он продал 19-летнему клиенту «экстремальный» коктейль. При его подаче соблюдается определённый ритуал: пьющему надевается на голову танковый шлем, после употребления алкоголя его бьют по голове металлическим кегом. В итоге стажёр не рассчитал силу удара.

Получив по голове, посетитель упал на пол. Ему вызвали скорую и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у молодого человека перелом трёх шейных позвонков и ушиб спинного мозга тяжёлой степени. 

Сейчас бармен-стажёр находится под подпиской о невыезде.

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