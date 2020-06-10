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В Московской области задержана группа автоподставщиков

7info
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В Московской области сотрудники полиции задержали участников группы, подозреваемых в серии автоподстав. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. 

По версии следствия, действовали подставщики по отработанной схеме. Сначала один из них в зоне, где обгон запрещён, имитировал поломку и ехал очень медленно. Когда двигавшийся сзади водитель начинал обгонять его, автоподставщик резко ускорялся, заставляя обгоняющего перестраиваться обратно. В это время под него подставлялась ехавшая сзади иномарка. 

После ДТП жертве объясняли, что он нарушил ПДД и за это нарушение его могут лишить водительских прав. Для мирного решения ситуации водителю предлагали заплатить от 50 до 150 тысяч рублей.

Задержания организатора и шестерых участников группы проходили при силовой поддержке Росгвардии. Четверо из задержанных уже имеют судимости. Сообщается, что членов группы подозревают как минимум в шести автоподставах на территории Домодедовского, Чеховского, Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. 

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Один из них взят под стражу, остальных отправили под домашний арест. 

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