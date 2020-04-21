В мире обсуждают исчезновение лидера КНДР

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У лидера КНДР Ким Чен Ына могут быть серьёзные проблемы со здоровьем. Информацию об этом обсуждают в Южной Корее, Японии и США. Об этом пишет «Коммерсант».

Об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи сообщило южнокорейское интернет СМИ Daily NK. Издание не самое популярное, кроме того, журналисты ссылаются на анонимный источник. Тем не менее, новость не прошла незамеченной.

Ким Чен Ын уже давно не появлялся на публике. Ранее проходили сообщения о том, что у политика проблемы с сердцем. По последним данным, он находится на вилле в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна. Якобы, 12 апреля ему была сделан операция и теперь пациент восстанавливается.

Для южнокорейских властей такая ситуация не самая приятная. Дело в том, что у политиков была надежда на продолжение диалога с КНДР, из-за «личной химии» лидеров двух стран. Теперь же это сближение придётся отложить.