В МЧС объяснили, как спастись от сильной жары

Сотрудники МЧС рассказали, как распознать первые симптомы перегрева и спасти себя от него в очень жаркую погоду. Спасатели отметили, что тепловой удар может стать причиной серьёзного повреждения мозга или даже привести к смерти.

Работники МЧС подчеркнули, что тепловой удар в жару можно заполучить очень быстро, поэтому следует выходить на улицу в легкой одежде и ни в коем случае не забывать о головном уборе, сообщает РЕН ТВ.

Во время наступления дары не стоит слишком много пить и нагружать сердце. Нужно стараться быть в тени, не работать много, не употреблять спиртное, не загорать голодными или сразу после еды.

Если вы чувствуете сильную головную боль, слабость и головокружение, наблюдаете покраснение кожи, а потоотделениях нет, стоит задуматься: у вас может быть тепловой удар. Ещё одним его признаком может быть тошнота. Температура тела может подняться до 42 градуса.

Человека с тепловым ударом нужно обязательно увести из-под солнца, снять с него облегающую одежду и положить на голову полотенце, смоченное водой.