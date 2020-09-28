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Новости мираПроисшествия

В Магадане физрук совращал 8-летних школьниц

Никита Брыкин

Суд в Магадане вынес приговор 57-летнему учителю физкультуры Андрею Свердлову, которого признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пяти восьмилетних девочек, пишет РИА Новости.

Дети утверждали, что во время уроков физкультуры педагог прикасался к их интимным местам, залезал под одежду.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы. Он также не имеет право заниматься педагогической деятельностью на протяжении десяти лет после освобождения

Сам Сверлов утверждал на судебном процессе, что все его действия объясняются необходимостью страховать учеников во время выполнения упражнений. После суда он заявил, что его оговорила одна из учениц.

«Она обиделась за то, что я ее отругал. Пришла, рассказала маме, мама додумала себе, придумала, накрутила», – заявил Свердлов.

Мужчина добавил, что будет обжаловать решение суда первой инстанции.

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