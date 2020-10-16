В Липецке за несоблюдение масочного режима оштрафовали 77 человек за две недели

В Липецке за две недели составили уже 77 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение масочного режима, сообщает ГТРК «Липецк».

Масочный режим начал действовать в городе 5 октября. С этого времени жители должны носить средства индивидуальной защиты не только в общественных местах, но и в транспорте. В основном, штрафовали тех, кто находился без масок в магазинах.

— Ответственнее всего к правилам относятся в крупных торговых точках. Например, в сетевых магазинах просто отказываются пробивать товар без масок, — рассказали в управлении потребительского рынка администрации города.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за несоблюдение мер безопасности предусмотрен различный. Так, для граждан он составляет от 1 000 рублей до 30 000 рублей, для продавцов — до 50 000 рублей. а для юридических лиц — до 300 000 рублей.