Во вторник, 20 августа, стало известно, что в Липецке появится закольцованная система велодорожек, пишут «Вести.Липецк».
Дорожка для велосипедов и самокатов пройдет через район НЛМК, Набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, старые и новые микрорайоны.
Закольцевали систему не случайно. К такому решению администрация города пришла, чтобы соединить «точки притяжения».
Новые велодорожки планируют уложить в рамках реализации федеральных программ. Рабочая группа должна уже к концу 2020 года составить план-график корректировки старых маршрутов и создания новых.