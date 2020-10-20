Во вторник, 20 августа, стало известно, что в Липецке появится закольцованная система велодорожек, пишут «Вести.Липецк».

Дорожка для велосипедов и самокатов пройдет через район НЛМК, Набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, старые и новые микрорайоны.

— Сейчас члены специально созданной группы прорабатывают данный проект. При этом схема каркаса уже готова, — заявили в ведомстве.

Закольцевали систему не случайно. К такому решению администрация города пришла, чтобы соединить «точки притяжения».

— Мы хотим устроить велодорожки таким образом, чтобы велосипедист мог добраться из пункта А в пункт Б, не мешая пешеходам. Прежде чем приступить к реализации проекта, необходимо одобрение местных жителей на общественных слушаниях, — отметили в городской администрации.

Новые велодорожки планируют уложить в рамках реализации федеральных программ. Рабочая группа должна уже к концу 2020 года составить план-график корректировки старых маршрутов и создания новых.