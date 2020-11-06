В Липецке помощник воспитателя детского сада замотала голову и рот ребенка скотчем

Серьезный инцидент произошел летом 2020 года в дошкольном учреждении «Маленькая страна». Там помощник воспитателя замотала рот и голову ребенка скотчем. Об этом пишет Gorod48.

По информации СМИ, ребенок вел себя беспокойно в столовой, поэтому женщина и пошла на такие меры. Как позже заявила обвиняемая, она это сделала, поспорив с самим воспитанником.

Мать ребенка узнала о произошедшем и заявила в прокуратуру.

— Проверка установила нарушение нормы Кодекса профессиональной этики и ущемление права ребенка на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

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В ходе проверки было обнаружено, что данный инцидент произошел из-за отсутствия контроля со стороны руководителя. В результате директора учреждения оштрафовали за административное правонарушение на 10 000 рублей.

Помощника воспитателя уволили, а полиция возбудила уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».