Пятница, 13 ноября, 2020
1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

В Липецке под углом аварийного дома прорвало трубу

Елена Лобанова

Вечером 12 ноября под углом аварийного дома в Липецке прорвало трубу. Об этом сообщает Gorod48. 

Авария произошла возле дома №9 по улице Газина. Очевидцы рассказали, что трубу холодного водоснабжения прорвало со стороны улицы Ушинского. Поэтому жильцы дома опасаются, что авария может нанести еще больший вред аварийному строению. 

В тот же день аварийная бригада выехала на место и начала устранять утечку на магистральном водопроводе диаметром 200 мм. 

Данный дом признан аварийным в 2016 году. Возможно, в 2025 году жильцы получат новые квартиры. Но это при условии, что федеральный центр продолжит финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

  • Фото Gorod48
  • Фото Gorod48
  • Фото Gorod48
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Врачи не рекомендуют быстро выходить на работу после коронавируса

Новости мира
Для COVID-19 характерен полиморфизм клинических симптомов, и его проявления могут быть очень индивидуальны, рассказала «Известиям» начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ,...
Узнать больше

За сутки к аппаратам ИВЛ подключили шестерых рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
На 19 часов 12 ноября в тяжёлом состоянии находилось 49 пациентов с коронавирусом, 28 из них были подключены к аппаратам ИВЛ.
Узнать больше

Рязанскую бизнес-леди обвиняют в уклонении от налогов на 107 млн рублей

Новости Рязани
Рязанские следователи завершают работу по делу руководителя одного из коммерческих предприятий Шиловского района.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Причиной пожара в «М5 Молл» в Рязани мог стать сигнальный пистолет

Новости Рязани
В распоряжении РИА «7 новостей» появилась аудиозапись, на которой человек, представившийся сотрудником батутного комплекса Cosmica, рассказывает о причине пожара.
Узнать больше

Появилось видео момента начала пожара в ТРЦ «М5 Молл»

Новости Рязани
В первые минуты после случившегося огонь пытались потушить. Мужчина размотал пожарный рукав, открыли воду. Но затем рукав не выдержал…
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 12 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 12 ноября. В Рязани загорелся...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

Общество
11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного...
Узнать больше

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Новости Рязани
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+