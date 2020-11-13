В Липецке под углом аварийного дома прорвало трубу

Вечером 12 ноября под углом аварийного дома в Липецке прорвало трубу. Об этом сообщает Gorod48.

Авария произошла возле дома №9 по улице Газина. Очевидцы рассказали, что трубу холодного водоснабжения прорвало со стороны улицы Ушинского. Поэтому жильцы дома опасаются, что авария может нанести еще больший вред аварийному строению.

В тот же день аварийная бригада выехала на место и начала устранять утечку на магистральном водопроводе диаметром 200 мм.

Данный дом признан аварийным в 2016 году. Возможно, в 2025 году жильцы получат новые квартиры. Но это при условии, что федеральный центр продолжит финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Фото Gorod48

Фото Gorod48

Фото Gorod48