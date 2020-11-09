В Липецке на внеплановых каникулах остаются две городские школы

По состоянию на 9 ноября в Липецке на каникулах остаются две школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 2 ноября в 33-х школах Липецка начались плановые каникулы. А неделю спустя к занятиям вернулись почти все ученики. Только в учебных заведениях №12 и №16 сохраняется высокий показатель заболеваемости.

В общей сложности в городе болеют 436 педагогов (14,8%) и 3 277 учеников (5,8%). В еще девяти школах действует дистанционное обучение для 23-ти классов.

Напомним, родители по своему желанию могут перевести детей на дистанционное обучение.