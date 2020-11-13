В Липецке BMW и ВАЗ-2114 столкнулись на проспекте Победы

В Липецкой области за сутки произошло три аварии. На проспекте Победы в областном центре, в Усманском и Елецком районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 17:00 в Липецке «четырнадцатая» столкнулась в BMW. За рулем ВАЗ-2114 находился 22-летний парень, а за рулем иномарки — 36-летний мужчина.

— В результате пострадали водитель и 17-летняя пассажирка «четырнадцатой». Их госпитализировали в больницу, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда.

В Усманском районе авария случилась примерно в 10:00. На автотрассе «Усмань-Поддубровка-Воробьевка» 54-летний тракторист съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, это произошло из-за неправильного расположения транспорта на проезжей части.

— В результате пострадал 47-летний пассажир трактора. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили, — говорится в сообщении.

Серьезная авария произошла в Елецком районе около 22:00. На автотрассе «Дон» иномарка влетела в грузовик. По предварительным данным, 39-летний водитель «Тойоты» превысил скорость, поэтому врезался в стоящий грузовик МАН.

— В результате пострадал 35-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в медицинское учреждение с травмами, — рассказали в пресс-службе УМВД.