В Липецке BMW и ВАЗ-2114 столкнулись на проспекте Победы

В Липецкой области за сутки произошло три аварии. На проспекте Победы в областном центре, в Усманском и Елецком районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Около 17:00 в Липецке «четырнадцатая» столкнулась в BMW. За рулем ВАЗ-2114 находился 22-летний парень, а за рулем иномарки — 36-летний мужчина.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда.
В Усманском районе авария случилась примерно в 10:00. На автотрассе «Усмань-Поддубровка-Воробьевка» 54-летний тракторист съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, это произошло из-за неправильного расположения транспорта на проезжей части.
Серьезная авария произошла в Елецком районе около 22:00. На автотрассе «Дон» иномарка влетела в грузовик. По предварительным данным, 39-летний водитель «Тойоты» превысил скорость, поэтому врезался в стоящий грузовик МАН.