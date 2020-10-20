В Липецке 856 школьников находятся на дистанционном обучении

В Липецке 32 класса в 14-ти школах находятся на дистанционном обучении. Так, дома учатся 856 школьников, сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе есть и учебные заведения, которые находятся на каникулах. Так, школы №2, 42, 63 уже временно прекратили обучение.

По мнению департамента образования, перевод школ на дистанционное обучение — эффективная мера, которая позволяет снизить риски распространения ОРВИ.

— В конце сентября на дистанционном режиме находились 55 классов в 23 школах, а на прошлой неделе — 42 класса в 17 школах, — говорится в сообщении.

Требование о временном переходе на «удалёнку» соблюдается по распоряжению главного санитарного врача региона Владимира Бондарева. Оно действует с 1 сентября 2020 года по 30 мая 2021 года.