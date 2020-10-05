В Липецке 19-летний парень избил и изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Липецке 19-летний молодой человек обвиняется в избиении и изнасиловании 13-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следствия, 10 апреля 2020 года школьница гуляла в компании друзей. Спустя какое-то время все начали расходиться, и девочка осталась одна. Злоумышленник, увидев это, напал на девочку и ударил ее по голове.

Пьяный юноша прижал школьницу к земле и угрожал ее изнасиловать. Когда жертва испугалась, злоумышленник все-таки применил к девочке сексуальное насилие. Однако 13-летняя местная жительница каким-то образом вырвалась из рук обвиняемого и побежала в сторону дома. За ней погнался и насильник. Парню удавалось несколько раз ударить девочку тупым предметом по голове, однако та не сдавалась.

В итоге школьница добралась до дома подруги, откуда ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Обвиняемый свою вину признал частично, при этом выдвинув свою версию произошедшего.

— Его рассказу следствие не поверило. К тому же эти доводы опровергли собранные доказательства, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и выводы судебных экспертиз, — говорится в сообщении.

В результате злоумышленнику предъявлено обвинение по статье УК РФ «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством по отношению к потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Юноше грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.