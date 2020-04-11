В Ленобласти главврач больницы пожарил шашлыки лечащим COVID-19 медикам

Главврач Бокситогорской больницы, находящейся на территории Ленинградской области, пожарил шашлыки врачам, которые лечат заразившихся коронавирусом людей. Так специалист решил оказать поддержку коллегам.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, на данный момент в субъекте заболевших COVID-19 принимают в трех больницах. Для лечения больных приготовили больницы в Бокситогорске, Тосно и Кингисеппе, сообщает Петербург2.
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