В Ленобласти главврач больницы пожарил шашлыки лечащим COVID-19 медикам

Алексей Агеев
Пресс-служба правительства Ленобласти

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Главврач Бокситогорской больницы, находящейся на территории Ленинградской области, пожарил шашлыки врачам, которые лечат заразившихся коронавирусом людей. Так специалист решил оказать поддержку коллегам.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, на данный момент в субъекте заболевших COVID-19 принимают в трех больницах. Для лечения больных приготовили больницы в Бокситогорске, Тосно и Кингисеппе, сообщает Петербург2.

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