В Ленинградской области заправщик 11 лет насиловал школьницу

В четверг, 15 октября, жительницы Выборга Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о регулярном насилии со стороны ее знакомого, сообщает РЕН ТВ.

19-летняя девушка рассказала, что ее 23-летний знакомый с 2007 года по 2018 год регулярно ее насиловал. При этом он не раз угрожал школьнице расправой.

Как стало известно следователям, молодой человек работал заправщиком на местной АЗС. После заявления на парня завели уголовное дело из-за растления несовершеннолетней.

Во время обыска квартиры, где проживал подозреваемый, правоохранительные органы обнаружили несколько пакетиков с белым порошком. Вероятно всего, это наркотики.

Парня уже взяли под стражу, свою вину в содеянном он признал.