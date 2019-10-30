В Кургане безработный забрал у женщины вещей почти на 1 млн рублей

42-летняя женщина, проживающая в Кургане, пришла к правоохранителям и рассказала, что из ее жилища исчезли драгоценности, дороги наручные часы, фотоаппарат и денежные средства. Всего ущерб от пропажи имущества составил примерно один миллион рублей.

По факту ЧП началось расследование. В результате проведения оперативно-розыскных действий был арестован 51-летний безработный, проживающий в Кургане. Установлено, что мужчина раньше жил с пострадавшей. В ходе дальнейшего расследования полицейские узнали, что мужчина тайно похищал у потерпевшей дорогие вещи, а затем уехал из ее дома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит тюремное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает ИА Курган.