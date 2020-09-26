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Новости мираПроисшествия

В Красноярском крае мужчина арендовал дорогу и брал плату за проезд

Иван Федоров

В Красноярском крае местный предприниматель арендовал участок дороги и брал плату за проезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все раскрылось после того, как в полицию поступило сообщение о конфликте на 150-ом километре Капаевской дороги по пути от г. Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района. Там собралось примерно 15 человек на лесовозах. Оказывается, их путь был прегражден контрольно-пропускным пунктом. 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что этот участок арендовал местный индивидуальный предприниматель. Он поставил там шлагбаум и начал брать деньги за проезд. Тем, кто отказывался платить, предлагалось двигаться по объездной дороге.

По факту произошедшего проводится проверка.

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