В Красноярском крае мужчина арендовал дорогу и брал плату за проезд

В Красноярском крае местный предприниматель арендовал участок дороги и брал плату за проезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все раскрылось после того, как в полицию поступило сообщение о конфликте на 150-ом километре Капаевской дороги по пути от г. Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района. Там собралось примерно 15 человек на лесовозах. Оказывается, их путь был прегражден контрольно-пропускным пунктом.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что этот участок арендовал местный индивидуальный предприниматель. Он поставил там шлагбаум и начал брать деньги за проезд. Тем, кто отказывался платить, предлагалось двигаться по объездной дороге.

По факту произошедшего проводится проверка.