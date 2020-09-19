В Красноярске в пожаре погибли мать с дочкой

Утром в субботу, 19 сентября, специалисты тушили пожар, когда обнаружили тела матери и дочери, сообщает пресс-служба следственного отдела в Красноярском крае.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном в Ленинском районе. На пожаре обнаружили тела женщины и ее 6-летней дочери. В доме находились еще и мужчина с 17-летней девочкой. Их успели спасти и доставить в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной пожара может быть короткое замыкание электропроводки. В настоящее время проводится проверка произошедшего.