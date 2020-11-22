В Краснодаре подростки-нарушители ПДД подрались с полицейскими

Портал «МК» рассказал о странном инциденте, который произошел на одной из улиц Краснодара.

Сообщается, что наряд ДПС остановил подозрительный автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний, в салоне – его друзья-подростки. Нарушители ПДД попытались броситься врассыпную, но стражи порядка не собирались их отпускать.

В результате завязалась потасовка. Уточняется, что подростки отбивались, пытались бить и толкать правоохранителей.

Любопытной оказалась реакция прохожих, которые, как утверждается, встали на сторону «детей» и принялись ругать полицейских.

В МВД заявили, что начата проверка. Некоторые из остановленных полицейскими подростков состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.