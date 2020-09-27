Воскресенье, 27 сентября, 2020
7.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

В Кировской области деревянный дом провалился под землю

Иван Федоров
Фото Госпожнадзор г. Вятские Поляны

В ночь с 25 на 26 сентября в Кировской области под землю ушел целый деревянный дом, сообщает ГТРК «Вятка».

Происшествие произошло в деревне Дым-Дым-Омга  Вятскополянского района. В стареньком деревянном доме уже давно никто не жил, поэтому все остались живы и здоровы. 

Дыру на месте бывшего дома обнаружили сами хозяева, которые пришли на свой участок. К их удивлению вместо старого жилища образовалась воронка диаметром несколько метров. 

Есть предположение, что все произошло из-за вымывания породы. Примечательно, что в 60-е года там частенько возникали такие воронки.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На въезде в Рязань образовалась большая пробка

Новости Рязани
Вечером в воскресенье,  27 сентября, на въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась большая пробка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Узнать больше

Из-за коронавируса отменён ещё один домашний матч ХК «Рязань»

Новости Рязани
Домашний матч ХК «Рязань» с пермским «Молотом-Прикамье» перенесён из-за вспышки коронавируса в команде соперника. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».
Узнать больше

В Дашково-Песочне в Рязани сбили мотоциклиста

Новости Рязани
В воскресенье, 27 сентября, в Дашково-Песочне в Рязани автомобиль сбил мотоциклиста. Об этом сообщается в группе Рязань.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

В воскресенье в Рязани будет по-летнему тепло

Новости Рязани
В воскресенье, 27 сентября, в Рязани будет тепло. Осадков не ожидается. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области,...
Узнать больше

Стали известны подробности гибели школьника в аквапарке под Рязанью

Происшествия
Сейчас в аквапарке работают следователи. Проводится опрос свидетелей, осматривается место происшествия.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+