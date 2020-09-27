В Кировской области деревянный дом провалился под землю

В ночь с 25 на 26 сентября в Кировской области под землю ушел целый деревянный дом, сообщает ГТРК «Вятка».

Происшествие произошло в деревне Дым-Дым-Омга Вятскополянского района. В стареньком деревянном доме уже давно никто не жил, поэтому все остались живы и здоровы.

Дыру на месте бывшего дома обнаружили сами хозяева, которые пришли на свой участок. К их удивлению вместо старого жилища образовалась воронка диаметром несколько метров.

Есть предположение, что все произошло из-за вымывания породы. Примечательно, что в 60-е года там частенько возникали такие воронки.