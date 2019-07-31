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В Кирове засняли облака очень редкого вида

12 июля на территории Кирова и Слободского засняли облака очень редкого вида. Эксперты нарекли данные облака неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца.

Такое атмосферное явление считается очень редким. Оно проявляется на облаках любого из ярусов и похоже на движение волн на поверхности воды. Уникальная форма облаков образовывается, когда два слоя воздуха с различной плотностью начинают двигаться с разной скоростью.

Напомним, что редко встречающееся волнообразное явление в облаках нарекли в честь Лорда Кельвина и Германна фон Гельмгольца. Эти специалисты занимались изучением динамики двух жидкостей разных плотностей.

Отметим, что неустойчивость Кельвина-Гельмгольца можно встретить не только на облаках. Их можно увидеть также в океане, на кольцах планеты Сатурн, на красном пятне планеты Юпитер и солнечной короне, сообщает ИА В городе Кирове.

Фото: Иван Григорьев, Юлия Терешина

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