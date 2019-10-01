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В Кирове водитель вылетел через лобовое стекло и погиб

В последний день сентября в Кирове случилась страшная авария. Все произошло примерно в 22:40 на улице Воровского.

Лада Гранта протаранила столб. В момент ДТП за рулем находился 29-летний водитель. Он потерял контроль над машиной. Это и привело к ДТП.

В результате столкновения с опорой ЛЭП автомобилист вылетел через лобовое стекло из салона Лады. В ходе ЧП он получил смертельные увечья, от которых умер. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Вятка-на-Сети.

Фото: УГИБДД по Кировской области

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