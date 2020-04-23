В Кирове мужчина протаранил камеру видеофиксации нарушений

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Житель Кирова протаранил столб, на котором висела камера видеофиксации нарушений ПДД. Последствия ЧП засняли на видео.

Ролик оказался в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре можно заметить выпавшие из машины лихача бутылки с алкоголем. Оказывается, он торопился из магазина домой, на вечеринку, где его ждали друзья. Его «гонки» в пьяном видео закончились печально.

Теперь он остался без прав. Пешеходом придется быть целый год. Также он обязан выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

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