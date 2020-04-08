В Казани завели уголовное дело на водителя за блокировку скорой

Алексей Агеев
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Фото — @kazan.chp

Казанские следователи возбудили уголовное дело против водителя Лады Ларгус, который заблокировал машину скорой помощи на дороге и стал конфликтовать с ее водителем. Об этом пишет Вечерняя Казань со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, что случай произошел в Казани 30 марта. Водитель неотложки вез в салоне микроавтобуса пациента, направляясь в РКБ. У больного нашли инфаркт миокарда. Как полагают сотрудники Следкома, заблокировавший дорогу скорой водитель Лады помешал медикам вовремя доставить больного в медучреждение. Из-за чего пациент скончался.

Видео — @kazan.chp

По факту «воспрепятствования оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента» заведено уголовное дело. Ведется расследование инцидента.

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