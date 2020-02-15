В Казани парни «на районе» избили палками «чужаков»

В Казани произошла массовая драка. Во время нее палками были избиты трое мужчин.

Последствия инцидента засняли на видео на улице Чуйкова. Именно в этом месте на троих человек, шедших по «чужому» двору, напали пятеро местных жителей. В их руках были палки.

Потерпевшие попытались обороняться, использовав газовый баллончик. Однако это не помогло. «Гости» были жестоко избиты. Установлено, что они были пьяны.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка по факту инцидента, сообщает «Татарстан-24».