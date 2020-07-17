В Казани охранник магазина 1,5 года помогал банде красть вещи

В Татарстане правоохранители задержали банду преступников, которые воровали вещи из спортивного гипермаркета «Декатлон». Всего в составе организованной преступной группы действовали 7 человек.

Полицейские установили: сперва исполнители получали заказы на определенные товары, затем передавали пожелания ворам и охраннику гипермаркета, который не препятствовал краже одежды и инвентаря.

Преступная группа действовала с января 2019 года и принесла «Декатлону» ущерб в размере полумиллиона рублей. Задержать удалось семерых мужчин в возрасте 25-36 лет. Ранее они не были судимы, а вину в совершении преступления признали трое подозреваемых.

Расследование по факту случившегося продолжается. Задержанные будут находиться под арестом 2 месяца до полного выяснения обстоятельств преступной деятельности, сообщает Вечерняя Казань.